كندا تعتزم منح تأشيرات مؤقتة لسكان غزة من أقارب مواطنيها

أعلن وزير الهجرة الكندي مارك ميلر أن بلاده ستضع اعتبارا من كانون الثاني المقبل برنامجا للهجرة يتيح لسكان قطاع غزة الذين لديهم أقارب كنديون، أن يتقدموا بطلب الحصول على التأشيرة الموقتة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال الوزير أمس :"إن حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو ستمنح تصريح إقامة موقتة لمدة 3 سنوات لكل شخص يرغب بمغادرة قطاع غزة وتربطه علاقة قرابة عائلية بمواطن كندي (زوج/ة أو ابن/ة أو حفيد/ة أو شقيق/ة أو والد/ة أو جدّ/ة)".

أضاف: "نحن نعلم أن العديد من الكنديين قلقون بشأن سلامة أحبائهم في غزة، ولهذا السبب نعلن عن إجراءات هجرة موقتة"، معترفا بأنه "في الوقت الحالي من الصعب للغاية الخروج من غزة".

وذكر بأن "كندا لا تحدد من ومتى أو عدد الأشخاص الذين سيتمكنون من الخروج" عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، البوابة الوحيدة التي تربط القطاع الفلسطيني ببقية العالم.

وفي الأسابيع الأخيرة، تمكن أكثر من 600 كندي ومقيم دائم في كندا من مغادرة قطاع غزة عبر هذا المعبر.