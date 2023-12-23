إستشهاد عشرات الفلسطينيين بقصف الإحتلال على غزة



إستشهد ما لا يقل عن 18 فلسطينيا، مساء الجمعة، في قصف نفذته طائرات حربية إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن الطيران الحربي المعادي قصف منزلا في شارع العشرين شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى الى إستشهاد 18 مواطنا على الأقل وإصابة عشرات آخرين.

كذلك شمل القصف محيط مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما دمرت غارة نفذها الطيران محطة لتحلية المياه بشارع غزة القديم في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الطابق الأخير من منزل يعود لعائلة عرفة في حي الأمل بمدينة خان يونس، حيث أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طيران الاحتلال نفذ قصفا عنيفا أمام مستشفى الأمل التابع لها في خان يونس.

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، سيارة في مدينة رفح جنوبي القطاع، وهو ما أسفر عن إستشهاد 7 مواطنين، وجرح آخرين.

وانتشلت طواقم الإسعاف 30 جثة من تحت أنقاض منزل في جباليا، غالبيتهم من النساء والأطفال، بعد قصف إسرائيلي.