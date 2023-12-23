عبداللهيان: لا يمكن لواشنطن طلب منع توسع الحر ب في المنطقة لأنها طرف فيها

وكشف عبداللهيان، أن "واشنطن طلبت منا العمل على إيقاف عمليات المقاومة بالمنطقة، وعمليات حزب الله وأنصار الله وفصائل المقاومة بالعراق وسوريا ترمي لإيقاف العدوان على غزة".

كما أكد أنه "إذا أرادت واشنطن منطقة آمنة لنقل الطاقة في البحر الأحمر عليها إيقاف دعمها لإسرائيل، والتحالف في البحر الأحمر خطأ استراتيجي لن يحل المشكلة في المنطقة".

وشدد على أنه "ليس لدينا وكلاء في المنطقة وفصائل المقاومة تقرر بشكل مستقل حسب المصالح القومية لدولها"، مضيفاً "أبلغنا واشنطن بأن أنصار الله باليمن لا يتلقون الأوامر من طهران بشأن غزة ويقررون وفق مصالحهم، وطلبت منا أن نوصيهم بإيقاف عملياتهم ضد إسرائيل ومصالح أميركا".