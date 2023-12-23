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عربي و دولي

عبداللهيان: لا يمكن لواشنطن طلب منع توسع الحر ب في المنطقة لأنها طرف فيها

2023-12-23 | 13:57
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عبداللهيان: لا يمكن لواشنطن طلب منع توسع الحر ب في المنطقة لأنها طرف فيها
عبداللهيان: لا يمكن لواشنطن طلب منع توسع الحر ب في المنطقة لأنها طرف فيها

أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الى أن "ايران أبلغت واشنطن أنها طرف في الحرب على غزة ولا يمكنها أن تطلب من أحد عدم توسيع نطاقها".

وكشف عبداللهيان، أن "واشنطن طلبت منا العمل على إيقاف عمليات المقاومة بالمنطقة، وعمليات حزب الله وأنصار الله وفصائل المقاومة بالعراق وسوريا ترمي لإيقاف العدوان على غزة".

كما أكد أنه "إذا أرادت واشنطن منطقة آمنة لنقل الطاقة في البحر الأحمر عليها إيقاف دعمها لإسرائيل، والتحالف في البحر الأحمر خطأ استراتيجي لن يحل المشكلة في المنطقة".

وشدد على أنه "ليس لدينا وكلاء في المنطقة وفصائل المقاومة تقرر بشكل مستقل حسب المصالح القومية لدولها"، مضيفاً "أبلغنا واشنطن بأن أنصار الله باليمن لا يتلقون الأوامر من طهران بشأن غزة ويقررون وفق مصالحهم، وطلبت منا أن نوصيهم بإيقاف عملياتهم ضد إسرائيل ومصالح أميركا".

عبداللهيان: لا يمكن لواشنطن طلب منع توسع الحر ب في المنطقة لأنها طرف فيها

عربي و دولي

عبداللهيان

إيران

واشنطن

غزة

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