بايدن حذر نتنياهو من عواقب توجيه ضربة إستباقية على حزب الله

كما أوضحت صحيفة غربية في مقالها، أن بايدن نبّه نتنياهو، مشددًا على أن "مثل هذا الهجوم قد يثير حربًا إقليمية أوسع".

وأضافت الصحيفة أن جو بايدن دفع نتنياهو لوقف الضربة الاستباقية على "حزب الله" اللبناني، والتي كانت إسرائيل تنوي القيام بها، بعد أيام من الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس.