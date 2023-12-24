البنتاغون: الطائرة المسيّرة التي هاجمت سفينة قبالة سواحل الهند "أُطلقت من إيران"

وهذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها البنتاغون بشكل علني إيران باستهداف السفن منذ أن بدء الحرب على قطاع غزة .

وتأتي الضربة امس في المحيط الهندي بعد سلسلة هجمات شنّها الحوثيون مستهدفين سفنا تجارية في البحر الأحمر على خلفية العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف البنتاغون في بيانه أن الهجوم وقع قرابة الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (06,00 ت غ) ولم يسفر عن وقوع إصابات على متن السفينة المملوكة لشركة يابانية، مشيرا إلى أن حريقا نشب على متنها وتم إخماده.

وتابع البنتاغون أن الجيش الأميركي "لا يزال على اتصال" بالناقلة "كيم بلوتو" التي ترفع العلم الليبيري وتديرها شركة هولندية "بينما تواصل الإبحار نحو وجهة في الهند".

وحدد البنتاغون موقع الهجوم على بعد 200 ميل بحري (370 كيلومترا) قبالة سواحل الهند، مضيفا أنه لم تكن هناك أي سفن تابعة للبحرية الأميركية في المنطقة المجاورة.

من جهتها، أشارت شركة أمبري للأمن البحري إلى أن السفينة "مرتبطة بإسرائيل"، مضيفة أنها "توقفت في السعودية وكانت متوجهة إلى الهند".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الشركة الهولندية التي تدير الناقلة "مرتبطة بقطب الشحن الإسرائيلي عيدان عوفر".

وأفاد مسؤول في البحرية الهندية لوكالة فرانس برس أنه "تم إرسال طائرة إلى الموقع وتمكنت من الوصول إلى السفينة والتأكد من سلامتها وسلامة طاقمها".

وأضاف "أُرسلت كذلك سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية إلى الموقع لتقديم المساعدة اللازمة".

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

وفي سياق آخر أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في منشور على منصة اكس أن المدمّرة "يو اس اس لابون" التابعة للبحرية الأميركية تمكنت امس من إسقاط أربع طائرات مسيّرة هجومية كانت تستهدفها في البحر الاحمر، مضيفة أنه لم يُسجل وقوع إصابات.

وقالت إن طائرة مسيّرة اقتربت أيضا من الناقلة "ام في بلامانين" التي ترفع العلم النروجي، في حين أصابت طائرة مسيّرة الناقلة "ام في سايبابا" التي ترفع العلم الهندي دون وقوع إصابات.

وأضافت "سنتكوم" أن الحوثيين أطلقوا صاروخين بالستيين مضادين للسفن على خطوط الملاحة في البحر الأحمر السبت دون الإبلاغ عن إصابة أي سفينة.