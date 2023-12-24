الاحتلال يواصل عدوانه على غزة لليوم الـ 79... عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على مختلف مناطق القطاع

وقد استهدفت قوات الاحتلال بطائراتها الحربية، وقذائف مدفعيتها منازل المواطنين في بلدة جباليا، واقتحمت مدرسة الرافعي واعتقلت عددا من الشبان، وأخرجت النساء بقوة السلاح، وسط إطلاق نار بشكل كثيف.

كما اطلقت طائرات الاحتلال عشرات القنابل الدخانية والفسفورية على جباليا، ومنطقة الجرن، تزامنا مع محاولة تقدم قواتها الراجلة إلى وسط جباليا، وافيد عن عشرات الشهداء والجرحى ملقون في شوارع البلد حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول لهم لتقديم العلاج للجرحى، ونقل الشهداء لدفنهم.

ووسط قطاع غزة، كثفت مدفعية الاحتلال قصفها لمناطق واسعة شرق المحافظة الوسطى، كما أطلقت طائرات الاحتلال المروحية النار شرق دير البلح.

وأفادت وسائل إعلام بانتشال 40 شهيدا وعشرات الإصابات في قصف إسرائيلي على منازل بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة منذ مساء أمس.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزل عائلة أبو العوف في مخيم كندا غرب مدينة رفح، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة.

واستشهد فلسطيني وأصيب و4 آخرون، جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة النبريص في خان يونس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن الطفل أمير رامي عودة (13 عاما) وهو أحد النازحين في مستشفى الأمل التابع الجمعية بخان يونس، استشهد إثر استهدافه باطلاق النار عليه بواسطة طائرة مسيرة أثناء تواجده داخل مبنى المستشفى.

وسقط 3 شهداء إلى مستشفى ناصر الطبي تم استهدافهم الليلة الماضية قرب دوار أبو حميد وسط مدينة خان يونس.

وقصفت قوات الاحتلال منطقة معن شرق خان يونس ما أدى لاستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين.