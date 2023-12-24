"البحر الأحمر سيكون ساحة مشتعلة".. الحوثيون: بارجة أميركية فتحت النار على طائرة يمنية والصاروخ إنفجر قرب سفينة غابونية

قال المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين محمد عبد السلام، إن بارجة أميركية فتحت النار على طائرة استطلاع تابعة للبحرية اليمنية بالبحر الأحمر، وإن الصاروخ انفجر قرب سفينة غابونية.

وتابع أن البحر الأحمر سيكون ساحة مشتعلة إذا استمرت أميركا وحلفاؤها على النحو الذي هم عليه لحماية "إسرائيل" في منطقة ليست لهم، وفق تعبيره.

وأضاف أن تهديد الملاحة البحرية ناجم عن عسكرة البحر الأحمر من قبل أميركا وشركائها.