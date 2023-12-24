بالفيديو - مشاهد للطائرة (Skylark-1) بدون طيار التي أسقطتها #سرايا_القدس في سماء المنطقة الوسطى وأخرجتها من الخدمة pic.twitter.com/vQqmNtwYbA
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 24, 2023
بالفيديو - مشاهد للطائرة (Skylark-1) بدون طيار التي أسقطتها #سرايا_القدس في سماء المنطقة الوسطى وأخرجتها من الخدمة pic.twitter.com/vQqmNtwYbA
بالفيديو - سرايا القدس - كتيبة جنين: مشهد لوقوع أحد جنود العدو بكمين محكم وإصابته من مسافة صفر في محور حارة الدمج
دعا الرئيس "الإسرائيلي" إسحاق هرتسوغ لـ "التوقف عن الخلافات والجدل في هذه الحرب الصعبة التي لا مفر فيها من القضاء على حركة حماس".
إستلمت السعودية، اليوم الأحد، أوراق إعتماد سفير سوريا المعين حديثاً لدى المملكة أيمن سوسان.