بالفيديو - مشاهد من التحام #القسام مع جنود العدو في محاور شمال قطاع #غزة pic.twitter.com/iOxuCe9FJI
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 24, 2023
بالفيديو - مشاهد من التحام #القسام مع جنود العدو في محاور شمال قطاع #غزة pic.twitter.com/iOxuCe9FJI
بالفيديو - سرايا القدس - كتيبة جنين: مشهد لوقوع أحد جنود العدو بكمين محكم وإصابته من مسافة صفر في محور حارة الدمج
دعا الرئيس "الإسرائيلي" إسحاق هرتسوغ لـ "التوقف عن الخلافات والجدل في هذه الحرب الصعبة التي لا مفر فيها من القضاء على حركة حماس".
إستلمت السعودية، اليوم الأحد، أوراق إعتماد سفير سوريا المعين حديثاً لدى المملكة أيمن سوسان.