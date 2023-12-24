أبو عبيدة: قتلنا 48 جندياً وأصبنا العشرات في الـ 4 أيام الماضية
قال الناطق العسكري لكتائب عز الدين القسام أبو عبيدة "استهدفنا قوات متوغلة بقذائف وعبوات مضادة للتحصينات والأفراد واشتبكنا معهم من مسافة صفر".
وأضاف أبو عبيدة: "مجاهدونا أكدوا قتل 48 جنديا صهيونيا وإصابة عشرات بجروح وتنفيذ 24 مهمة خلال الأيام الـ 4 الماضية"، موضحاً أنه "دمرنا 35 آلية عسكرية كليا أو جزئيا خلال الأيام الـ 4 الماضية".
وتابع: "مجاهدونا أمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية".
وشدّد الناطق العسكري لكتائب عز الدين القسام على أن "مجاهدونا دكوا مقار وغرف قيادة وحشودا بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى بكافة محاور القتال بالقطاع".