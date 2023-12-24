أبو عبيدة: قتلنا 48 جندياً وأصبنا العشرات في الـ 4 أيام الماضية

المتحدث بإسم وزارة الصحة بغزة: عدد الشهداء وصل إلى 70 لكن الرقم مرشح للزيادة مع وجود كثيرين تحت الأنقاض والإحتلال يوجه السكان لأماكن قتلهم الجماعي في المناطق التي يدعي أنها آمنة