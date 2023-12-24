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المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: أكثر من 66 شهيداً وعشرات الإصابات في مخيم المغازي وسط قطاع غزة
2023-12-24 | 15:25
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المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: أكثر من 66 شهيداً وعشرات الإصابات في مخيم المغازي وسط قطاع غزة
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