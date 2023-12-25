إعلام العدو : الإعلان عن مقتل جنديين من الجيش "الإسرائيلي" وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء المعارك في قطاع غزة

إعلام العدو : الإعلان عن مقتل جندي "إسرائيلي" آخر في قطاع غزة ليرتفع عدد قتلى "الجيش الاسرائيلي" المعلن عنهم منذ يوم أمس إلى 14 قتيلاً وإلى 153 قتيلاً منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة