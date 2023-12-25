ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الاسرائيلي على المنطقة الوسطى من قطاع غزة إلى 95 منذ مساء أمس

ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الاسرائيلي على المنطقة الوسطى من قطاع غزة إلى 95 منذ مساء أمس