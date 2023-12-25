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2023-12-25 | 03:08
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إعلام العدو : سماع دوي انفجار في حيفا
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العدو
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سرايا القدس: قصفنا تمركزا لآليات الاحتلال العسكرية في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون
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