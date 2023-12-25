80 يوما من العدوان على غزة ... الاحتلال يرتكب المجازر في المغازي والبريج وخانيونس

يواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الثمانين على التوالي مخلفاً عشرات الشهداء والجرحى وسط محاولات لقوات الاحتلال للسيطرة على خان يونس جنوب القطاع مع بدء التمهيد لعملية برية وسط قطاع غزة، وفق ما افادت وكالة "معا" الاخبارية الفلسطينية التي اشارات الى انه استشهد 166 فلسطينياً و اصيب 384 في قطاع غزة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 20.424 شهيدا و 54.036 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وفي السياق نفذت طائرات الاحتلال مجزرة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة راح ضحيتها العشرات من الشهداء ودمار كبير في المخيم.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة د. اشرف القدرة ان ما حدث في مخيم المغازي هو ابادة جماعية لمربع سكني مكتظ راح ضحيتها 70 شهيدا والعدد مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من اماكن مختلفة.

كما قصف جيش الاحتلال منازل مأهولة لعائلات مسلم وسيسالم والنواصرة، فيما استهدفت مدفعيته شقة سكنية تعود لعائلة كساب في مخيم المغازي .

ونفذت الطائرات الحربية أحزمة نارية بين مخيمي البريج والمغازي وقطعت الطرق بينهما عبر غارات زادت عن خمسين.

وتمكن المسعفون من انتشال 8 شهداء و14 إصابة من مخيم البريج وسط قطاع غزة، نتيحة للقصف الإسرائيلي المتواصل.

كما استشهد 3 اشخاص جراء استهداف بصاروخ استطلاع من قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلوك 1 بمخيم البريج وسط قطاع غزة، لمنزل لعائلة "ابو حجير"، فيما استشهد شخصان جراء قصف اسرائيلي في مدينة دير البلح .

وفي خان يونس استمرت العملية البرية جنوب قطاع غزة بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي.

وقد سقط 23 شهيدا جراء استهداف الاحتلال لمنزل عائلة صلاح قرب مفترق مرتجى بمنطقة معن شرقي خانيونس فيما أكّد شهود عيان ان هناك عشرة مفقودين تحت الركام.

كما استشهد شخصان في استهداف منزل لعائلة جواهر في منطقة حي الأمل غرب خانيونس، فيما وقعت اصابات في قصف منزل لعائلة أبو عبيده بجوار مسجد الشافعي في معسكر خان يونس.

وفي رفح ارتقى شهيد جراء قصف مدفعية الاحتلال لمنطقة صوفا شرق المدينة.

اما في جباليا فقد استشهد عدد من الاشخاص جراء استهداف الاحتلال منزلاً وتدميره بالكامل قرب دوار الحلبي في جباليا البلد.

وتركز القصف قرب نادي نماء ومدرسة الرفاعي حيث لا يزال عشرات الشهداء على الارض.

كما أطلق جيش الاحتلال النار على مئات المواطنين حاولوا العودة إلى مدينة غزة التي تعرضت احياءً الشجاعية والتفاح والدرج واليرموك لغارات جوية عنيفة