بالفيديو - مشاهد من استهداف سرايا القدس لآليات وجنود العدو الاسرائيلي في محاور التقدم شرق غزة

مشاهد من استهداف سرايا القدس لآليات وجنود العدو الاسرائيلي في محاور التقدم شرق غزة pic.twitter.com/jh3tKmOBJe
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 25, 2023
مشاهد من استهداف سرايا القدس لآليات وجنود العدو الاسرائيلي في محاور التقدم شرق غزة pic.twitter.com/jh3tKmOBJe
اكد الحرس الثوري الإيراني في أول تعليق له على إغتيال كبار قادتها بان "الكيان الصهيوني سيدفع ثمن جريمة اغتيال أحد مستشارينا العسكريين القدامى في سوريا".
صرح رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن "الحرب في غزة بعيدة عن النهاية".