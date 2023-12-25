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عربي و دولي

الخارجية الروسية تعلن: قرار مجلس الأمن الدولي لن يغير الوضع في القطاع

2023-12-25 | 14:11
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الخارجية الروسية تعلن: قرار مجلس الأمن الدولي لن يغير الوضع في القطاع
الخارجية الروسية تعلن: قرار مجلس الأمن الدولي لن يغير الوضع في القطاع

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن القرار الإنساني الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي لن يغير الوضع في غزة، ولكي يحدث ذلك، من الضروري وقف إطلاق النار.

 وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "إن القرار الجديد لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2720، دون المطالبة الرئيسية بوقف الأعمال العدائية، لا يمكنه تصحيح هذا الوضع الكارثي، وأشار الأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء المنظمات الإنسانية المتخصصة، مرارا، إلى أنه من المستحيل إيصال المساعدات إلى غزة، في ظل الضربات والقصف المكثف".

وأضاف البيان: "الشحنات التي يتم تمريرها هي قطرة في محيط من المعاناة والاحتياجات الإنسانية، في ظل تدمير البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الطبية، بالكامل تقريبا".

كما أشار البيان إلى أن روسيا امتنعت عن التصويت على القرار، "استجابة للدعوات ذات الصلة من الممثلين الفلسطينيين والعرب".

في حين تابع البيان: "من المهم العمل الآن على استعادة الأفق السياسي في عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، على أساس قانوني دولي معترف به عموما، بما يتيح إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل".

الخارجية الروسية تعلن: قرار مجلس الأمن الدولي لن يغير الوضع في القطاع

عربي و دولي

الخارجية الروسية

مجلس الأمن

غزة

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