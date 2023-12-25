مقاوم يزرع عبوة عند باب "الميركافا"... القسام تنشر فيديو يوّثق أقوى عملياتها

حذرت الحكومة اليمنية، من "تداعيات هجمات جماعة أنصار الله، على السفن في البحر الأحمر، في رفع تكاليف الشحن البحري وزيادة أسعار المواد الغذائية في اليمن، علاوة على تأثير ذلك على حركة الملاحة في قناة السويس المصرية".



