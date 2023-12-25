مقاوم يزرع عبوة عند باب "الميركافا"... القسام تنشر فيديو يوّثق أقوى عملياتها

مشاهد مثيرة تنشرها #كتائب_القسام للحظة استهداف جنود العدو الإسرائيلي والياته المتوغلة في #غزة pic.twitter.com/OnNqTYzxIw
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 25, 2023
مشاهد مثيرة تنشرها #كتائب_القسام للحظة استهداف جنود العدو الإسرائيلي والياته المتوغلة في #غزة pic.twitter.com/OnNqTYzxIw
حذرت الحكومة اليمنية، من "تداعيات هجمات جماعة أنصار الله، على السفن في البحر الأحمر، في رفع تكاليف الشحن البحري وزيادة أسعار المواد الغذائية في اليمن، علاوة على تأثير ذلك على حركة الملاحة في قناة السويس المصرية".
قتل ما لا يقل عن 113 شخصا في هجمات شنتها جماعات مسلحة السبت والأحد في بلدات عدة في ولاية بلاتو في وسط نيجيريا على ما أعلنت الحكومة المحلية.