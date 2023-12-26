"عزرائيل ينتظره "... مقطع فيديو يحاكي اجتماعاً لحكومة نتنياهو وقنبلة مزروعة تحت طاولته

وسط تهديدات المسؤولين الإيرانيين بالرد على اغتيال رضي موسوي المستشار المهم في الحرس الثوري الإيراني، إثر غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على أطراف العاصمة السورية دمشق، أمس طفا إلى السطح "تهديد" إيراني غير مباشر.

فقد بثت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية مقطع فيديو يحاكي اجتماعاً لحكومة الإحتلال المصغرة، حضره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي ظهر جالساً إلى طاولة يجاوره على ما يبدو قادة عسكريون، بينما بدت قنبلة مزروعة تحت الطاولة حيث يجلس نتنياهو.

وارفقت الوكالة الفيديو بعبارة "عزرائيل ينتظر نتنياهو بعد أن قتل رفيق قاسم سليماني في سوريا".