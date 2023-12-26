العدوان على غزة في يومه الـ81.. مجازر ضد المدنيين في مناطق عدة و الإسرائيلي يعترف بمقتل اثنين من جنوده بقصف "خاطئ"
واصل كيان الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم ال81 على التوالي حيث استهدف بغاراته الجوية مناطق القطاع كافة مخلفا عشرات الشهداء ومئات الجرحى.
وبحسب وكالة معا الفلسطينية للاخبار فقد ارتكب الاحتلال 25 مجزرة راح ضحيتها 250 شهيدا و500 اصابة خلال 24 ساعة.
ونفذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية طوال ساعات الليل في محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس الذي وصلت اليه اعداد من الشهداء والجرحى، فيما استشهد فلسطينيان واصيب عدد آخر جراء قصف منزل جنوب خانيونس.
وقصف طيران الاحتلال منزلا في الحي الهولندي غربي المدينة، فيما ارتفع عدد الشهداء إلى 5، وعدد من الإصابات جراء القصف الاسرائيلي الذي استهدف منزلا في حي الأمل غرب خانيونس.
ودمر طيران الاحتلال عددا من المنازل في قرية بني سهيلا شرق المدينة
وبلغت حصيلة الشهداء في خان يونس خلال 24 ساعة نحو خمسين شهيدا منهم 37 في محيط المشفى الأوروبي.
وفي رفح دمر طيران الاحتلال منزلا قرب مفترق النجمة ما ادى الى استشهاد فلسطينيين واصابة عدد آخر .
ونفذت طائرات الاحتلال حزاما ناريا جديدا على مخيم المغازي فيما واصلت المدفعية قصفها لمخيم البريج وسط القطاع، وافيد عن توغل محدود لآليات الاحتلال شرقي البريج وسماع أصوات اشتباكات.
ونفذ طيران الاحتلال حزاما ناريا بين مخيم البريج وجحر الديك وسط قطاع غزة، واصيب عدد من المواطنين في قصف شقة سكنية في دير البلح .
في المقابل اعلنت سرايا القدس ان مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون مع قوات العدو المتوغلة في محاور التقدم شرق وشمال خانيونس منذ ساعات الصباح فيما اعلن جيش الإحتلال مقتل ضابط وجندي في معارك الليلة الماضية جنوب قطاع غزة.
الى ذلك اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل اثنين من جنوده بقصف "خاطئ" استهدف مبنى في قطاع غزة.
وقالت إذاعة جيش العدو إن جنديين قتلا الشهر الماضي بعد قصف دبابة إسرائيلية مبنى في غزة تبين لاحقا أن بداخله كتيبة إسرائيلية.