العدوان على غزة في يومه الـ81.. مجازر ضد المدنيين في مناطق عدة و الإسرائيلي يعترف بمقتل اثنين من جنوده بقصف "خاطئ"

واصل كيان الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم ال81 على التوالي حيث استهدف بغاراته الجوية مناطق القطاع كافة مخلفا عشرات الشهداء ومئات الجرحى.