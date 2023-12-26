من أجل "مهمة صعبة".. نتنياهو يطلب مساعدة الصين في القطاع

طلب رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو مساعدة الصين، في تأمين إطلاق سراح الأسيرة لدى حماس نوا أرغاماني.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست"، الثلاثاء، إن "والدة الأسيرة صينية وتعاني بسبب السرطان".

وخلال خطاب ألقاه أمام الكنيست يوم الإثنين، وصف نتنياهو كيف طلب مؤخراً تدخل الرئيس الصيني شي جين بينغ، من خلال سفير البلاد تساي رون.

وأضاف: "هناك ابنة أسيرة لأم صينية، وأنا شخصيا أطلب تدخلكم في مسألة نوا أرغاماني".

وتابع: "أوضحت للسفير تساي أن المشكلة هي أن والدتها تريد فقط رؤية ابنتها للمرة الأخيرة قبل أن تموت".

وذكر نتنياهو: "السفير أكد لي أن الرسالة قد تم إيصالها".

