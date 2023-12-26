الإحتلال يعتقل الأسيرة المحررة خالدة جرار في رام الله

إعتقل جيش الإحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، الأسيرة المحررة خالدة جرار، من منزلها في مدينة رام الله بالضفة الغربية، حسب ما أفاد مراسل قناة "الجزيرة".

واعتقلت جرار، وهي قيادية بارزة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مرات عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقضت بموجبها عدة سنوات في السجون أغلبها في الحبس الإنفرادي دون تهمة، قبل الإفراج عنها عام 2021.

ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن "قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة البيرة الملاصقة لرام الله وسط الضفة الغربية فجرا، ودهمت منزل جرار واعتقلتها، بعد عملية تفتيش لمنزلها".