رسالة من ترامب لبايدن بمناسبة عيد الميلاد: "تعفن في الجحيم"

في رسالة معايدة "غريبة" بمناسبة عيد الميلاد، تمنى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لعدة شخصيات أميركية من بينها الرئيس الحالي جو بايدن "التعفن في الجحيم".

ونشر ترامب عل منصة "تروث سوشال" العديد من المنشورات التي هاجم فيها بايدن والمستشار الخاص جاك سميث وسياسيين آخرين.

وكتب ترامب: "عيد ميلاد سعيد للجميع، بما في ذلك جو بايدن المحتال، وجاك سميث المختل".

كما توجه ترامب إلى زعماء العالم، "الطيبين منهم والأشرار"، وقال: "لكن لا أحد منهم شرير ومريض مثل البلطجية الموجودين داخل بلادنا الذين يتطلعون إلى تدمير الولايات المتحدة التي كانت عظيمة ذات يوم".

وأضاف: "آمل أن يتعفوا في الجحيم.. ميلاد مجيد مرة أخرى".



