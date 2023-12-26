بالفيديو - جنزير دبابة تابعة للإحتلال دمرتها المقاومة خلال المعارك في مشروع بيت لاهيا شمال #غزة pic.twitter.com/8IARD7txb8
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 26, 2023
بالفيديو - جنزير دبابة تابعة للإحتلال دمرتها المقاومة خلال المعارك في مشروع بيت لاهيا شمال #غزة pic.twitter.com/8IARD7txb8
بالفيديو - مشاهد من إستهداف كتائب القسام لآليات العدو المتوغلة في منطقة الشيخ زايد شمال قطاع غزة
قال المتحدث بإسم حكومة الإحتلال الإسرائيلية "يجب إبعاد حزب الله عن الحدود وفق القرار الدولي رقم 1701.. ونقول له: تراجع".
بالفيديو - كتائب القسام تنشر مشاهد لإستدراج قوات خاصة لأحد المنازل في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة وتدميره