بالفيديو - كتائب #القسام تنشر مشاهد لإستدراج قوات خاصة لأحد المنازل في مدينة #بيت_حانون شمال قطاع #غزة وتدميره pic.twitter.com/mmA90bCm1L
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 26, 2023
بالفيديو - كتائب #القسام تنشر مشاهد لإستدراج قوات خاصة لأحد المنازل في مدينة #بيت_حانون شمال قطاع #غزة وتدميره pic.twitter.com/mmA90bCm1L
إعلام العدو: إصابة 9 جنود بصاروخ مضاد للدروع قرب مستوطنة إقرث قبالة جنوبي لبنان
بالفيديو - مشاهد من إستهداف كتائب القسام لآليات العدو المتوغلة في منطقة الشيخ زايد شمال قطاع غزة
قال المتحدث بإسم حكومة الإحتلال الإسرائيلية "يجب إبعاد حزب الله عن الحدود وفق القرار الدولي رقم 1701.. ونقول له: تراجع".