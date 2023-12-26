حكومة الإحتلال: لا نريد حرباً على جبهتين.. ويجب إبعاد حزب الله عن الحدود

قال المتحدث بإسم حكومة الإحتلال الإسرائيلية "يجب إبعاد حزب الله عن الحدود وفق القرار الدولي رقم 1701.. ونقول له: تراجع".

وأضاف المتحدث أن "إسرائيل لا تريد حرباً على جبهتين لكننا سنفعل كل ما يلزم لضمان أمننا"، مؤكداً أن "الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بأهداف الحرب والقضاء على حماس".

وتابع: "الحرب ستنتهي فورا إذا استسلمت غزة"، مشيراً الى أن "أي حكومة مستقبلية في غزة يجب أن تحارب الإرهاب".

وأكد المتحدث بإسم حكومة الإحتلال "لن نقدم أي جداول زمنية لوقف إطلاق الصواريخ من غزة لكن لن نسمح بمواصلتها"، مشدداً على أنه "لن نسمح بأن تكون غزة منصة لإطلاق صواريخ على المدن الإسرائيلية".

وقال: "إذا أرادت الأمم المتحدة إدخال مزيد من المساعدات إلى غزة فلا شروط لدينا".