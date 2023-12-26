بالفيديو - مشاهد من إستهداف كتائب #القسام لآليات العدو المتوغلة في منطقة الشيخ زايد شمال قطاع #غزة pic.twitter.com/O75mjeTGKk
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 26, 2023
بالفيديو - مشاهد من إستهداف كتائب #القسام لآليات العدو المتوغلة في منطقة الشيخ زايد شمال قطاع #غزة pic.twitter.com/O75mjeTGKk
إعلام العدو: إصابة 9 جنود بصاروخ مضاد للدروع قرب مستوطنة إقرث قبالة جنوبي لبنان
قال المتحدث بإسم حكومة الإحتلال الإسرائيلية "يجب إبعاد حزب الله عن الحدود وفق القرار الدولي رقم 1701.. ونقول له: تراجع".
بالفيديو - كتائب القسام تنشر مشاهد لإستدراج قوات خاصة لأحد المنازل في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة وتدميره