اشتباكات بين جيش العدو الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في جحر الديك جنوب مدينة غزة

أمير السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر لـ الجديد: بما يتعلق بترشيح سليمان فرنجية موقفنا لا يتعلق بشخصه بل نأخذ بالحسبان ان اي ترشيح لرئاسة الجمهورية يجب ان خذ تأييد طرف او 2 من المسيحيين