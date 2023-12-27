الحرس الثوري الإيراني: نعلم جيدا أسباب اغتيال أحد مستشارينا وسيتم الرد عليه بالصورة المناسبة

عباس ضاهر لـ #هنا_بيروت: لا مؤشرات بشأن توسيع الجبهات وفي الإقليم يمكن أن تحدث ضربات وإغتيال القائد في الحرس الثوري الإيراني في سوريا لن يجرّ المنطقة الى الحرب الشاملة والردّ سيكون بإستمرار دعم فلسطين