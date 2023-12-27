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2023-12-27 | 03:06
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الحرس الثوري الإيراني: ردنا على اغتيال رضي موسوي سيشمل الرد المباشر وتحركات من جانب جبهة المقاومة
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