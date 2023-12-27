وسائل إعلام إسرائيلية: فرق الطوارئ "الإسرائيلية" تنطلق إلى أماكن محتملة لسقوط الصواريخ في كريات شمونة

نفى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، في حديث لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، صحة التصريحات المنسوبة له بأن دافع عملية "طوفان الأقصى" كان الانتقام لاغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني السابق، الجنرال قاسم سليماني، مشددا على أنه "أسيء فهمها".
شنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجوما على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زاعما أنه "يرتكب إبادة جماعية ضد الأكراد وهو آخر من يمكنه أن يعظ إسرائيل بالأخلاق".
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأربعاء، أن إيران وروسيا توصلتا إلى اتفاق بشأن التجارة بعملتيهما المحليتين بدلا من الدولار الأميركي.