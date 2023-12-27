نتنياهو: أردوغان يرتكب "إبادة جماعية" ضد الأكراد وهو آخر شخص يمكن أن يعظنا

جاء ذلك في تدوينة لنتنياهو عبر حسابه على منصة "إكس"، بعد وقت قصير من تصريحات للرئيس التركي، شبّه فيها رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بـ"الزعيم النازي، أدولف هتلر".

وقال نتنياهو: "أردوغان الذي يرتكب إبادة جماعية ضد الأكراد، والذي يحمل الرقم القياسي العالمي في سجن الصحفيين المعارضين لحكمه، هو آخر من يستطيع أن يعظنا بالأخلاق".

وأضاف نتنياهو أن "الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم الذي يحارب ويدمر المنظمة الإرهابية الأكثر بشاعة وقسوة في العالم، حماس وداعش، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية والتي يشيد بها أردوغان ويستضيف كبار مسؤوليها"، على حد تعبيره.