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عربي و دولي

وزير خارجية العدو: نصرالله سيكون "التالي في الدور"... وهذا ما أعلنه رئيس الأركان!

2023-12-27 | 13:07
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وزير خارجية العدو: نصرالله سيكون &quot;التالي في الدور&quot;... وهذا ما أعلنه رئيس الأركان!
وزير خارجية العدو: نصرالله سيكون "التالي في الدور"... وهذا ما أعلنه رئيس الأركان!

أجرى رئيس أركان العدو الإسرائيلي هرتسي هاليفي، مساء اليوم الأربعاء تقييمًا للوضع، في القيادة الشمالية، مؤكدا الموافقة على مجموعة من الخطط للاستمرار في مواجهة "حزب الله" اللبناني.

وقال هاليفي، وفق بيان نشره الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني الرسمي: "مهمتنا الأولى هي إعادة السكان بأمان، وهذا سيستغرق وقتا. لقد وافقنا اليوم على مجموعة متنوعة من الخطط للاستمرار، وعلينا أن نكون مستعدين للهجوم إذا لزم الأمر".

ومضى بقوله: "الجيش الإسرائيلي وداخله القيادة الشمالية على مستوى عالٍ جدًا من الاستعداد. حتى الآن تم تنفيذ الحملة هنا بطريقة صحيحة وصارمة، وهكذا يجب أن تستمر. لن نعيد السكان بدون أمن وشعور بالأمان".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ترأس وزير خارجية العدو الإسرائيلي إيلي كوهين جولة مع سفراء أجانب على الحدود الشمالية لإسرائيل، مهددا الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني بأنه سيكون "التالي في الدور".

وزير خارجية العدو: نصرالله سيكون "التالي في الدور"... وهذا ما أعلنه رئيس الأركان!

عربي و دولي

نصرالله

الجيش الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

غزة

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