عضو مجلس الحرب الإسرائيلي يعلن إذا لم يوقف حزب الله هجماته على الحدود فسنجبره على ذلك
صرح عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، بأنه في حال لم تعمل حكومة لبنان على وقف هجمات "حزب الله" عبر الحدود فإن الجيش الإسرائيلي سيجبره على ذلك.
وقال غانتس خلال مؤتمر صحافي: "الوضع في الحدود الشمالية يجب أن يتغير ويلزم العمل للتوصل إلى حل سياسي، وحكومة لبنان إذا لم تعمل من أجل وقف هجمات "حزب الله" فسيقوم جيش الدفاع الإسرائيلي بذلك".
كما أضاف: "الوقت للعمل الدبلوماسي من أجل تحقيق ذلك يشارف على الانتهاء".