عضو مجلس الحرب الإسرائيلي يعلن إذا لم يوقف حزب الله هجماته على الحدود فسنجبره على ذلك

صرح عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، بأنه في حال لم تعمل حكومة لبنان على وقف هجمات "حزب الله" عبر الحدود فإن الجيش الإسرائيلي سيجبره على ذلك.



