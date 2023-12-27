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الرئاسة الفرنسية: ماكرون يبلغ نتنياهو في مكالمة بضرورة العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار
2023-12-27 | 15:41
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الرئاسة الفرنسية: ماكرون يبلغ نتنياهو في مكالمة بضرورة العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار
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الرئاسة الفرنسية: ماكرون يبلغ نتنياهو في مكالمة بضرورة العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار
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