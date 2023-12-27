إغلاق برج إيفل ليوم واحد بسبب إضراب موظفيه

وقرر موظفو برج إيفل هذا الإضراب ليوم واحد، والذي تم تنظيمه بمناسبة الذكرى المئوية لوفاة المهندس غوستاف إيفل، وفي ذروة موسم أعياد نهاية السنة. وندد الموظفون بـ"الإدارة الحالية التي تقود شركة SETE (الشركة المشغلة للموقع) نحو طريق مسدود" بحسب نقابة "الاتحاد العمالي العام" (CGT).

وجاء في البيان: أن المنظمة النقابية تدين خصوصاً "نموذجاً اقتصادياً طموحاً جداً ولا يمكن المضي فيه بسبب "المبالغة في تقييم ميزانية الأعمال" التي تستند على أسس أهداف أرقام ارتياد سنوية تبلغ 7.4 مليون زائر "أي مستويات حضور لم تُسجل سابقاً أبداً".