إرتفاع قتلى جيش الإحتلال إلى أكثر من 500

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل 3 من عناصره في المعارك الدائرة في قطاع غزة، مشيراً إلى إصابة 7 آخرين.

وأفادت وسائل إعلام العدو بأن "الجيش الإسرائيلي سمح اليوم بنشر أسماء القتلى الثلاثة، الذين سقطوا في المعارك بأنحاء مختلفة من القطاع، وبينهم ضابطان".

ووفقا لجيش الإحتلال فإن "القتلى الجدد هم:

- الرقيب احتياط أساف بنحاس، ويبلغ من العمر 22 عاما، الكتيبة 77 في لواء ميجولان، وقتل في جنوب القطاع.

- النقيب نيريا زيسك، البالغ من العمر 24 عاما، الكتيبة 52 تشكيل "آثار حديدية" (401)، قتل في معركة وسط قطاع غزة.

- الرائد دفير دافيد فيما، ويبلغ من العمر 32 عاما، نائب قائد الكتيبة 198 تشكيل بني أور (460)، قتل في معركة وسط قطاع غزة"

وبمقتل هؤلاء الثلاثة، يرتفع إجمالي القتلى من الجيش "الإسرائيلي" إلى 501 ضابطا وجندياً.

