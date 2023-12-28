قائد الحرس الثوري الإيراني: عملية طوفان الأقصى فلسطينية بالكامل.. ونحن من سينتقم لسليماني

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن "عملية طوفان الأقصى فلسطينية بالكامل وليست انتقاما لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني".

وأكد سلامي أن "طوفان الأقصى كانت عملية فلسطينية تامة وتم تنفيذها من قبل الفلسطينيين أنفسهم دون أي دعم خارجي"، مشيرا إلى أن "حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي تنتجان السلاح في الداخل".

وشدد بأن طوفان الأقصى كانت "رد فعل على 75 عاما من الظلم" وما يتعرض له الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، ولم تكن انتقاما لاغتيال سليماني "فنحن من سينتقم له"، على حد قوله، وقال "نحن منظمة قوية ونعلن عما نفعله ولا نهاب أي عدو".

