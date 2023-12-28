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17 شهيداً بإستهداف منازل وسط غزة الليلة الماضية
2023-12-28 | 02:26
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17 شهيداً بإستهداف منازل وسط غزة الليلة الماضية
17 شهيداً بإستهداف منازل وسط غزة الليلة الماضية
أكد مصدر طبي فلسطيني إستشهاد 17 فلسطينياً منذ الليلة الماضية إثر غارات إسرائيلية إستهدفت منازل وسط قطاع غزة.
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