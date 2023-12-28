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عربي و دولي

اكتشاف محتمل ضخم لإمكانات كبيرة جديدة من موارد الذهب في السعودية .. "تمتد على طول 100 كيلومتر غرب المملكة"

2023-12-28 | 07:24
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اكتشاف محتمل ضخم لإمكانات كبيرة جديدة من موارد الذهب في السعودية .. &quot;تمتد على طول 100 كيلومتر غرب المملكة&quot;
اكتشاف محتمل ضخم لإمكانات كبيرة جديدة من موارد الذهب في السعودية .. "تمتد على طول 100 كيلومتر غرب المملكة"




أعلنت السعودية اكتشافاً محتملاً لإمكانات كبيرة من موارد الذهب تمتد على طول 100 كيلومتر من منجم منصورة ومسرة للذهب الحالي، ويعد هذا أول اكتشاف ضمن برنامج الاستكشاف المكثف في شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الذي أطلق في عام 2022 ويهدف إلى بناء خط إنتاج معادن.

ويركز الاستكشاف حول منصورة ومسرة على تحديد الرواسب المحتملة على نطاق وترسبات جيولوجية مماثلة. حيث كشفت النتائج المشجعة بعد التنقيب في مواقع متعددة جنوب العروق وعلى امتداد 100 كيلومتر جنوب منجم منصورة ومسرة عن خصائص جيولوجية وكيميائية مماثلة للرواسب في المنجم.

وتشمل هذه النتائج تقاطعات حفر عالية الجودة، وجدت على بعد 400 متر من منصورة ومسرة وفي العمق، مع العديد من الترسبات عالية الجودة بما في ذلك المستخلصات الأساسية التي تظهر 61 مترا عند درجة 10.4 جم/طن من الذهب و20 متراً عند درجة 20.6 جم/طن. وإضافة إلى ذلك، واصلت «معادن» توسيع بصمتها الاستكشافية في آفاق جبل الغدارة وبئر الطويلة على بعد 25 كيلومتراً شمال منصورة ومسرة، حيث تقوم الشركة بتحويل موارد مستدل عليها تبلغ 1.5 مليون أوقية لقياسها.

وقد حددت نتائج التنقيب الإيجابية مجتمعة، المنطقة المحتملة بطول 125 كيلومتراً مع توقعات كبيرة لتصبح حزام ذهب رئيسياً بمقاييس عالمية في السعودية

حيث تشير نتائج التنقيب القريبة من منصورة ومسرة إلى أن الموارد متاحة في العمق وعلى طول المنطقة، والتي تنبئ بوفرة في حجم الثروات في المنجم، مع إمكانية إطالة عمر المنجم بالتطوير تحت الأرض.

يذكر أن حجم الموارد من الذهب في منصورة ومسرة تبلغ نحو سبعة ملايين أوقية في نهاية عام 2023 مع قدرة إنتاجية تبلغ 250,000 أوقية سنويا.

وتعد هذه النتائج أول الاكتشافات المهمة لبرنامج الاستكشاف المكثف في «معادن»، الذي تم إطلاقه في عام 2022، ويهدف إلى بناء خط إنتاج معادن، وتطوير قاعدة موارد السعودية، ودعم طموح الشركة لتحويل التعدين إلى الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي.
اكتشاف محتمل ضخم لإمكانات كبيرة جديدة من موارد الذهب في السعودية .. "تمتد على طول 100 كيلومتر غرب المملكة"

عربي و دولي

السعودية

الذهب

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