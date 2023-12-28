بالفيديو - نائب أردني يحرق علم "إسرائيل" داخل قاعة الجامعة العربية

أشعل عضو مجلس النواب الأردني النائب خليل عطية النار في علم كيان الاحتلال الإسرائيلي خلال جلسة البرلمان العربي اليوم في مقر جامعة الدول العربية، ثم قام بدهسه بالحذاء وسط تصفيق النواب، وفق ما اشار موقع " المصري اليوم".

النائب الأردني في البرلمان العربي خليل عطية يحرق علم إسرائيل أمام الحضور خلال جلسة البرلمان داخل القاعة الرئيسية للجامعة العربية في القاهرة.#الاردن #الجامعة_العربية #فيديو #فيديوهات #ريل pic.twitter.com/hRp2XmmDjL — RTARABIC (@RTarabic) December 28, 2023

من جانبه، بحسب "المصري اليوم" فقد أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أن حالة الصمت الدولي وإخفاق مجلس الأمن في أن يصدر حتى مجرد قرار لوقف إطلاق النار، على نحوٍ يُجِسد أكبر أزمة إنسانية يواجهها الضمير العالمي، ومشاركة الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية التي تتغنى ليلًا ونهاراً بشعارات الدفاع عن حقوق الإنسان هي أكبر جريمة في العالم ضد حقوق الإنسان، سواء بصمتها أو بدعمها لجرائم الحرب والممارسات الإرهابية، التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبا بفتح مسارات للإغاثة في غزة ومجددا دعوته للشعب العربي إلى الاستمرار في مقاطعة منتجات كل مَنٌّ يدعم قوات الاحتلال الغاشمة في القيام بجرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

وقد جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الخاصة للبرلمان العربي حول «نصرة فلسطين وغزة»، والتي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور أحمد محمد على الصفدي، رئيس مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس المجلس الوطني لدولة فلسطين روحي فتوح، والدكتور مفيد شهاب نائب رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان وأحمد صباح السلوم نائب رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية وعدد من الشخصيات العربية والدبلوماسية.