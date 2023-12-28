ابو عبيدة: لا صفقة في الحرب ولا صفقات تبادل يمكن أن نقبل بها قبل وقف العدوان

وتابع: "بعد 83 يوما من العدوان لا يزال مجاهدونا في الميدان يتصدون للعدو"، وقال: "أولويتنا هي وقف العدوان على شعبنا، ولا تتقدم على ذلك أي أولوية."

وشدد ابو عبيدة على انه "لا صفقة في الحرب ولا صفقات تبادل يمكن أن نقبل بها قبل وقف العدوان على شعبنا بشكل كامل"،مؤكداً ان : "شعبنا سيخرج من هذا العدوان مرفوع الرأس".

خطاب الناطق العسكري باسم كتائب القسام #أبو_عبيدة في اليوم الثالث والثمانين من معركة #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/FrwrpfaEhp — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 28, 2023

وقال: "من أخفق العدوان هو صمود شعبنا ومجاهدينا في الميدان"، مضيفاً : " العالم الرسمي موزع بين مجرم ظالم، ومتفرج عاجز."

واضاف: "وجهنا للاحتلال ضربة القرن، وقلنا للعالم، إننا شعب يطلب الحق والحرية في الحياة."

واشار الى ان "معركة طوفان الأقصى وضعت الكيان الصهيوني على طريق الزوال."

وقال: "نقاتل منذ عقود وصولا إلى طوفان الأقصى من أجل شعبنا"، وتابع: "واصلنا القتال والإعداد؛ لأننا نعلم أن الحقوق تُنتزع انتزاعا."