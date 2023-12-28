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عربي و دولي

ابو عبيدة: لا صفقة في الحرب ولا صفقات تبادل يمكن أن نقبل بها قبل وقف العدوان

2023-12-28 | 14:34
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ابو عبيدة: لا صفقة في الحرب ولا صفقات تبادل يمكن أن نقبل بها قبل وقف العدوان
ابو عبيدة: لا صفقة في الحرب ولا صفقات تبادل يمكن أن نقبل بها قبل وقف العدوان

اعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في تسجيل صوتي تدمير 825 آلية إسرائيلية منذ بدء العدوان على غزة.

وقال: "استهدفنا 3 مروحيات للعدو خلال اليومين الماضيين"، مضيفاً : "نشرنا كثيرا من الصور التي توثّق استهداف مجاهدينا لجنود العدو وآلياته، وهذا غيض من فيض."

وتابع: "بعد 83 يوما من العدوان لا يزال مجاهدونا في الميدان يتصدون للعدو"، وقال: "أولويتنا هي وقف العدوان على شعبنا، ولا تتقدم على ذلك أي أولوية."

وشدد ابو عبيدة على انه "لا صفقة في الحرب ولا صفقات تبادل يمكن أن نقبل بها قبل وقف العدوان على شعبنا بشكل كامل"،مؤكداً ان : "شعبنا سيخرج من هذا العدوان مرفوع الرأس".

 
 

وقال: "من أخفق العدوان هو صمود شعبنا ومجاهدينا في الميدان"، مضيفاً : " العالم الرسمي موزع بين مجرم ظالم، ومتفرج عاجز."

واضاف: "وجهنا للاحتلال ضربة القرن، وقلنا للعالم، إننا شعب يطلب الحق والحرية في الحياة."

واشار الى ان "معركة طوفان الأقصى وضعت الكيان الصهيوني على طريق الزوال."

وقال: "نقاتل منذ عقود وصولا إلى طوفان الأقصى من أجل شعبنا"، وتابع: "واصلنا القتال والإعداد؛ لأننا نعلم أن الحقوق تُنتزع انتزاعا."

ابو عبيدة: لا صفقة في الحرب ولا صفقات تبادل يمكن أن نقبل بها قبل وقف العدوان

عربي و دولي

ابو عبيدة

غزة

كتائب القسام

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