جيش الاحتلال ينشر نتائج التحقيق في قتل أسراه الثلاثة في الشجاعية بنيران قواته

ووصف رئيس أركان الاحتلال هرتسي هاليفي مقتل الجنود الثلاثة بأنه حادث خطير وله عواقب وخيمة للغاية، مشيرا إلى إخفاق الجيش في مهمة إنقاذ هؤلاء الأسرى.

وقال هاليفي إن قيادة الجيش تشعر بالمسؤولية عن مقتل الجنود الأسرى خلال محاولة فاشلة لتحريرهم.

من جهته، قال المتحدث باسم جيش الإحتلال دانيال هاغاري -في مؤتمر صحفي بتل أبيب- إن الجيش مسؤول عما وقع في حادث مقتل الأسرى الثلاثة، معبرا عن الأسف على ما جرى.

وأضاف هاغاري أن التحقيقات أثبتت أن الجنود كانوا داخل نفق و"لم تكن القوات الإسرائيلية تعرف أنهم في مبنى قريب منه."

كما قال المتحدث العسكري إن رئيس الأركان هاليفي أكد أن إطلاق النار على الجنود كان يفترض ألا يقع، مشيرا إلى أنه تم توجيه أوامر للجنود باحترام قواعد الاشتباك، حسب تعبيره.

وفي ما يتعلق بالحرب على غزة، قال هاغاري إنها ستتواصل.