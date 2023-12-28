بالفيديو - استهداف نقطة مستحدثة لجيش العدو الإسرائيلي في محيط مستوطنة كريات شمونة بمسيّرة إنقضاضية

مشاهد من استهداف نقطة مستحدثة لجيش العدو الإسرائيلي في محيط مستوطنة كريات شمونة بمسيّرة إنقضاضية pic.twitter.com/mqlwEBpsix
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 28, 2023
مشاهد من استهداف نقطة مستحدثة لجيش العدو الإسرائيلي في محيط مستوطنة كريات شمونة بمسيّرة إنقضاضية pic.twitter.com/mqlwEBpsix
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه تم إعدام 4 أشخاص، وصفتهم بـ"المخربين"، مرتبطين بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي.
وزارة الدفاع السورية: العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الجنوبية وقد تصدت الدفاعات الجوية لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات