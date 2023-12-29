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عربي و دولي

إيران: أعـ دام 4 "مخربين" على صلة بالموساد

2023-12-29 | 01:36
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إيران: أعـ دام 4 &quot;مخربين&quot; على صلة بالموساد
إيران: أعـ دام 4 "مخربين" على صلة بالموساد

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه تم إعدام 4 أشخاص، وصفتهم بـ"المخربين"، مرتبطين بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي.

وذكرت وكالة ميزان للأنباء، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن السلطات أعدمت، اليوم 4 "مخربين" على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".

وقالت الوكالة إنه جرى صباح اليوم "إعدام 4 عناصر من مجموعة تخريبية مرتبطة بالكيان الصهيوني، ارتكبوا أعمالا واسعة النطاق ضد أمن البلاد بتوجيه من مسؤولي الموساد".

وارتفع بذلك عدد من أعدموا في إيران، خلال الشهر  الجاري، بسبب ارتباطهم بالموساد إلى 5، حيث كانت طهران قد أعدمت في السادس عشر من هذا الشهر "عميلا لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي".

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" آنذاك "تواصل هذا الشخص مع أجهزة أجنبية، منها الموساد، وجمع معلومات سرية، وبالتعاون مع متواطئين قدم وثائق إلى أجهزة أجنبية منها الموساد".

وأعدمت الهيئة القضائية المدان في سجن بمدينة زاهدان، عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان.

إيران: أعـ دام 4 "مخربين" على صلة بالموساد

عربي و دولي

الموساد

ايران

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