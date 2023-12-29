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ولاية مين الأميركية تصدر قرارا بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية فيها

2023-12-29 | 01:47
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ولاية مين الأميركية تصدر قرارا بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية فيها
ولاية مين الأميركية تصدر قرارا بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية فيها

قضت ولاية مين الأميركية امس بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في 2024 بعد أسبوع على قرار مماثل اتخذته المحكمة العليا في ولاية كولورادو على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في 2021.

وفي وثيقة رسمية، أعلنت المسؤولة الديموقراطية في ولاية مين، شينا بيلوز، المكلفة تنظيم الانتخابات، أن ترامب "غير مؤهل لمنصب الرئيس" بموجب التعديل 14 للدستور الذي يستبعد أي شخص شارك في أعمال "تمرد" من تولي أي مسؤولية عامة.

وسيطعن ترامب بقرار ولاية مين أمام المحكمة حسمبا أعلن المتحدث باسم حملته الانتخابية، وقد يذهب إلى حد تقديم استئناف نهائي أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة.

وسرعان ما دان ترامب ما وصفه بأنه قرار اتخذته "يسارية متطرفة" و"مؤيدة متحمسة" لجو بايدن. وقال الجمهوري عبر فريق حملته الانتخابية "نشهد في شكل مباشر محاولة لسرقة انتخابات وحرمان الناخب الأميركي من حقه في التصويت".

وكانت المحكمة العليا في ولاية كولورادو قد خلصت إلى أن ترامب "انخرط في تمرد في 6 كانون الثاني/يناير 2021" وبالتالي فإن التعديل الرابع عشر للدستور ينطبق عليه لاعتباره غير أهل لتولي الرئاسة.

وغداة صدور هذا الحكم الذي أعلنت حملة ترامب عزمها على الطعن به أمام المحكمة الأميركية العليا، قال بايدن الذي يطمح إلى الفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة نهاية العام المقبل إن سلفه الجمهوري "حتما دعم تمردا، لا شك في ذلك بتاتا، بتاتا، صفر شك، وهو يعطي انطباعا بأنه مصرّ على ما فعله".

ولاية مين الأميركية تصدر قرارا بعدم أهلية ترامب لخوض الانتخابات التمهيدية فيها

عربي و دولي

ترامب

الولايات المتحدة

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