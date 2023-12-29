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عربي و دولي

البنتاغون : اسقطنا مسيّرة وصاروخا بالستيا أطلقهما الحوثيون

2023-12-29 | 01:51
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البنتاغون : اسقطنا مسيّرة وصاروخا بالستيا أطلقهما الحوثيون
البنتاغون : اسقطنا مسيّرة وصاروخا بالستيا أطلقهما الحوثيون

البنتاغون : الجيش الأميركي يُسقط مسيّرة وصاروخا بالستيا أطلقهما الحوثيون

أسقطت البحرية الأميركية امس  في جنوب البحر الأحمر مسيّرة وصاروخا بالستيا مضادا للسفن أطلقهما الحوثيون في اليمن حسبما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم).

وقالت سنتكوم عبر منصة إكس (تويتر سابقا) "لم تتضرر أي من السفن الـ18 الموجودة في المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات"، مشيرة إلى أن هذه هي "محاولة الهجوم الـ22 التي ينفذها الحوثيون ضد سفن دولية منذ 19 تشرين الأول/أكتوبر".

وأوضحت أن السفينة الأميركية "يو أس أس مايسون" أسقطت المسيرة والصاروخ الباليستي بين الساعة 5:45 و6:10 مساء بتوقيت صنعاء.

وكانت الولايات المتحدة اعلنت امس سلسلة عقوبات تستهدف قنوات تمويل الحوثيين في اليمن بعد هجماتهم على سفن تجارية في البحر الأحمر.

وطالت العقوبات أشخاصا وكيانات في اليمن وتركيا اعتُبرت متورطة في هذا التمويل.

البنتاغون : اسقطنا مسيّرة وصاروخا بالستيا أطلقهما الحوثيون

عربي و دولي

اليمن

الحوثيون

البنتاغون

البحر الاحمر

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