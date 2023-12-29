جيش الإحتلال يعلن مقتل ضابط بمعارك شمال غزة

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل ضابط في المعارك الدائرة في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش في هذه المعارك إلى 168 جندياً وضابطاً.

وقال جيش الإحتلال إنه سمح بنشر هوية الضابط القتيل، وهو النقيب احتياط هاريل شارفيت، البالغ من العمر 33 عاما، وقتل في معارك شمال قطاع غزة.

كما أعلن عن إصابة ضابط ومقاتل من كلية الهندسة العسكرية بجروح خطيرة في معارك متفرقة شمال قطاع غزة.

وبحسب إعلام العدو فقد إرتفع عدد قتلى جيش الإحتلال في الهجوم البري على قطاع غزة إلى 168 قتيلا، بينما ارتفع إجمالي عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر إلى 502 قتيلاً.