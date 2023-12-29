"في هجوم جوي روسي ضخم".. أوكرانيا: 12 قتيلاً على الأقل في مناطق شملت العاصمة كييف

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت، اليوم الجمعة، أكبر هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ على البلاد منذ أشهر مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 76 على الأقل في مناطق شملت العاصمة كييف وجنوب وغرب وشرق أوكرانيا.

وأصيب العشرات ووردت تقارير عن أضرار لحقت بمستشفى للولادة في مدينة دنيبرو وسط البلاد وبنايات في مدينة لفيف في الغرب وميناء أوديسا في الجنوب الشرقي ومدينة خاركيف في الشرق.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تطبيق تلغرام إن شخصين تأكد مقتلهما في العاصمة ويعتقد أن المزيد محاصرون تحت أنقاض مستودع لحقت به أضرار من الحطام المتساقط.

وذكر الحاكم المحلي في منطقة أوديسا أن شخصين قتلا في ميناء أوديسا على البحر الأسود وأصيب 15 على الأقل إذ استهدفت صواريخ بنايات سكنية.

وقال يوري إهنات، المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية في تصريحات بثها التلفزيون "يمكننا القول إن هذا كان هجوما ضخما"، بحسب رويترز.

وأضاف أن روسيا "أطلقت على ما يبدو كل ما لديها" ضد أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقا للأسوشيتد برس.

وأعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية اليوم عن انقطاع التيار الكهربائي في 4 مناطق بعد الهجوم الجوي.

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت ما يقرب من 110 صواريخ اليوم الجمعة في واحد من أكبر هجماتها الجوية على أوكرانيا، وتم إسقاط معظمها.

وقال زيلينسكي على منصة إكس "اليوم، استخدمت روسيا كل أنواع الأسلحة تقريبا الموجودة في ترسانتها: صواريخ كينجال وصواريخ إس-300 وصواريخ كروز ومسيّرات. أطلقت قاذفات استراتيجية صواريخ إكس-101/إكس-505. أطلق ما مجموعه حوالى 110 صواريخ على أوكرانيا. أسقط الجزء الأكبر منها".

وقال وزير الداخلية إيهور كليمينكو إن الهجوم الصاروخي الذي شنته روسيا في 29 الجاري على مستوى البلاد أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً وإصابة ما لا يقل عن 76 آخرين.

أما الجيش الأوكراني فقال إنه تم تدمير 114 مسيّرة روسية وصواريخ استخدمت في الضربات الأخيرة.

من جهتها، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن الدفاع الجوي أسقط 114 هدفا جويا من أصل 158 أطلقتها روسيا في 29 كانون الأول.

وقال فاليري زالوزني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، إن الدفاع الجوي أسقط 87 صاروخا من طراز كروز و27 طائرة مسيرة.

وقال مكتب الرئيس إن ضربة استهدفت منشأة بنية تحتية مهمة تأكدت في منطقة لفيف الواقعة على الحدود مع بولندا دون تحديد المنشأة المستهدفة.

وذكر دنيس شميهال رئيس الوزراء "العدو استهدف بنية تحتية اجتماعية وحيوية".

وأشارت القوات الجوية الأوكرانية إلى أن روسيا استخدمت في الهجوم صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ كروز وصواريخ باليستية، بما شمل طرازا يصعب للغاية اعتراضه.

وقال الجيش الأوكراني إنه أسقط 27 طائرة مسيرة و87 صاروخ كروز أطلقتها روسيا، بينما أعلن قائد الجيش أن المنشآت العسكرية الأوكرانية استهدفت في الهجوم الصاروخي الروسي.