بعد الضربات الروسية في أوكرانيا... رسالة من بايدن إلى الكونغرس

وقال بايدن في بيان "ما لم يتخذ الكونغرس خطوات طارئة في السنة المقبلة، لن نتمكن من الاستمرار في إرسال الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي الحيوية التي تحتاجها أوكرانيا لحماية شعبها"، داعيا الكونغرس الى التحرك "من دون أي تأخير إضافي".

وفي أكبر هجوم جوي على أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، أودى هجوم صاروخي بحياة 18 مدنيا، وأصابة أكثر من 130، مع استهداف بنايات سكنية في مناطق شملت العاصمة كييف وجنوب وغرب البلاد.